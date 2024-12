Al termine di questa stagione, Dusanmaturerà il primo bonus fedeltà, che farà salire il suo compenso stagionale a 10,5 milioni di euro. Inoltre, avrà ancora un anno di contratto con la Juventus, che peserà per 12 milioni di euro, comprendenti una parte fissa di 8 milioni e un secondo bonus. Lo rivela Gazzetta.Laaveva inizialmente intenzione di blindare l'investimento sucon un accordo prima della fine dell'anno, in modo da ridurre significativamente la quota d'ammortamento e poter reinvestire il risparmio sul mercato di gennaio. Tuttavia, i piani sono cambiati a causa di nuove necessità, che spingeranno il club a considerare una vendita, probabilmente quella di Fagioli, mentre la posizione di Vlahovic verrà gestita con maggiore calma nei mesi successivi.Nel frattempo, l'attaccante serbo ha ripreso in mano la Juve, mettendo in mostra una leadership in campo che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro della squadra.