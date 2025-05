Juventus, Vlahovic è tornato in gruppo. Dalla Continassa: le ultime su Conceicao e Koopmeiners

Buone notizie per Igor Tudor dalla Continassa: in vista dell’importante sfida di domenica contro il, l’allenatore croato può tornare a contare su due pedine fondamentali per la Juventus . Durante l’allenamento mattutino odierno, infatti, Dusanè tornato a lavorare completamente in gruppo. Il centravanti serbo ha superato i fastidi muscolari che lo avevano frenato nei giorni scorsi e ora punta con decisione alla convocazione per la sfida al Dall’Ara. Il suo rientro rappresenta un’arma preziosa per Tudor, che potrà contare su una soluzione in più nel reparto offensivo.

Le condizioni di Koopmeiners e Gatti

Accanto a, ha svolto l’intera seduta anche Francisco, che ieri si era limitato a una sessione in palestra. Il giovane portoghese sembra quindi pronto a dare il proprio contributo nella volata finale di stagione, offrendo imprevedibilità e freschezza sulle fasce. Un recupero importante, specie considerando l’intensità della gara contro il Bologna, avversario diretto nella corsa europea.Meno confortanti, invece, le notizie su Teun Koopmeiners e Federico Gatti. L’olandese continua ad accusare dolore al tendine e si è allenato ancora a parte. Le sue possibilità di essere convocato per domenica sono sfumate quasi del tutto. Stesso discorso per Gatti, ancora alle prese con la frattura rimediata contro il Genoa: anche lui ha lavorato a parte e non sarà della partita.Entrambi i giocatori sperano di rientrare in tempo per la successiva gara contro la Lazio, ma molto dipenderà dall’evoluzione delle loro condizioni fisiche, costantemente monitorate dallo staff medico bianconero.Tudor, dunque, dovrà fare a meno di due titolari, ma può sorridere per i rientri di Vlahovic e Conceição. In una gara cruciale per il futuro europeo della Juventus, ogni risorsa può fare la differenza.