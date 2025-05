Juventus, Vlahovic di nuovo in gruppo. Le ultime su Koopmeiners

Le condizioni di Vlahovic e Koopmeiners

Notizie parzialmente positive dalla Continassa, a pochi giorni dallo scontro diretto allo stadio Olimpico tra Lazio eche può valere un pezzo di qualificazione alla prossima Champions League. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti,è tornato in gruppo, mentreha lavorato ancora a parte. L'olandese, dunque, vede ormai ridotte all'osso le chance di una convocazione per il match di sabato, a differenza del serbo che, salvo ulteriori problemi o ricadute, dovrebbe tornare a disposizione di Igor Tudor.

Possono essere convocati per Lazio-Juventus?

Ieri l'attaccante classe 2000 aveva svolto ancora lavoro differenziato, in via precauzionale dopo il sovraccarico muscolare che lo aveva già costretto a saltare la trasferta di Bologna, mentre la novità odierna sembra far aumentare l'ottimismo in vista di Lazio-Juventus. Il centrocampista, invece, è evidentemente ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille, un problema fastidioso per cui è fondamentale non correre rischi.La sensazione, comunque, come sempre in questi casi, è che il tecnico bianconero prenderà la decisione definitiva su Vlahovic e Koopmeiners solo a ridosso della partenza per Roma, sponda biancoceleste, cercando intanto di lavorare con i giocatori pienamente a disposizione in modo da arrivare a schierare la miglior formazione possibile per un match tanto delicato quanto quello di sabato.