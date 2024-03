Juventus, le ultime sugli infortunati

Ha lavorato a parte anche nella giornata di oggi Dusan, alle prese con una dorsalgia che non gli ha consentito di prendere parte agli impegni di questa sosta con la Nazionale serba e lo ha costretto, appunto, ad allenarsi singolarmente alla Continassa.L'attaccante, come noto, non potrà essere a disposizione dellaper il match di Serie A contro ladi sabato prossimo per via della squalifica rimediata dopo l'espulsione contro il Genoa, ma potrà essere arruolato in Coppa Italia.Anche Areke Carlos, intanto, proseguono con i programmi di recupero dai rispettivi infortuni. Il polacco, nello specifico, ha accusato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo e sarà sottoposto a nuovi accertamenti tra una decina di giorni, mentre l'argentino, che ha subito un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, potrebbe tornare a disposizione per la prossima sfida o, in alternativa, per quella successiva contro la Fiorentina del 7 aprile.