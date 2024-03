Juve, Vlahovic in gol in allenamento

Juve, le ultime sul rinnovo di Vlahovic

Una rete da centravanti puro, anche in allenamento. Dusannon si smentisce mai, e soprattutto non perde mai il senso del gol, per grande gioia della. Il centravanti serbo si è letteralmente scatenato nel corso della seduta di ieri alla Continassa, dove i bianconeri che non erano scesi in campo nel match contro l'Atalanta hanno disputato una partitella di 45 minuti con i giovani diIl classe 2000, infatti, aveva dovuto scontare un turno di stop per squalifica. E sicuramente, conoscendolo, avrebbe tanto voluto aiutare i compagni nella sfida contro i bergamaschi, che ha fatto perdere alla Juve il secondo posto in classifica, ma adesso può consolarsi sapendo che già domenica potrà tornare a dire la sua.I bianconeri, del resto, per dare un senso al finale di stagione e blindare quanto prima un piazzamento in Champions League non possono che ripartire da lui, dal giocatore a cui sono rimasti letteralmente aggrappati per questa prima parte di 2024, che ha saputo accendere su di sè i riflettori di tutta Europa risultando finalmente decisivo a suon di gol e assist, come nessun altro alla Juve è riuscito a fare quest'anno.Un punto fermo, insomma, per il presente e anche per il futuro. Per quanto forse sia ancora presto per entrare nel vivo delle trattative per il, infatti, non è passata inosservata ieri la presenza a Torino del suo agente Darko, che potrebbe quantomeno aver sfiorato il tema, tra una chiacchiera e l'altra. Doveroso rifletterci, perché Dusan ha dimostrato anche ai più scettici di essere un patrimonio per il club. Ora, però, giusto pensare solo al campo.