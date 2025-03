Juventus, che senso ha gestire Vlahovic così?

AFP via Getty Images

La gestione di Vlahovic

Alla fine nella serataccia dellaancheè protagonista in negativo di una delle immagini che più rappresentano come tutto sia andato storto. Appena entrato, praticamente al primo pallone toccato, scivola e regala il contropiede alla dea che segna il 4-0. Piove sul bagnato, si dice in questi casi, e allo Stadium grandinava davvero, in tutti i sensi.Ovviamente il centravanti serbo non può essere messo al centro della sconfitta con l'Atalanta.La domanda, appunto, è che senso ha avuto impiegare il giocatore così. Thiago Motta aveva avuto il tempo di inserirlo prima. Tra il raddoppio di De Roon e il terzo goal firmato da Zappacosta sono passati 20 minuti. L'unica spiegazione del perché non è stato utilizzato prima, quando ancora la partita aveva un senso, è cheUno all'intervallo, ovvero Koopmeiners per Yildiz. E poi tre insieme, Mbangula, Alberto Costa e Kalulu. Non voleva usare l'ultima sostituzione così presto? Legittimo, ma la scelta inspiegabile allora è a monte.Insomma, non è mancata la confusione anche in questo senso.

Da insostituibile a non essere più considerato: la discesa di Vlahovic

La gestione di Vlahovic però va ben oltre l'ultima partita.mettendo ai margini il serbo. Da quel momento Vlahovic ha giocato solo due volte da titolare e in più occasioni è rimasto novanta minuti in panchina. E per inserirlo sotto di tre goal in un contesto come quello di Juve-Atalanta allora forse tanto valeva tenerlo di nuovo fuori per l'intera gara. Così di certo non si aiuta il giocatore, che fino a quando è sotto contratto con la Juve dovrebbe in teoria restare almeno una risorsa.Come è possibile passare da essere insostituibili in un'intera rosa a non essere più considerato neanche un'alternativa valida? Certo,. E qui quindi nasce l'altro tema, perché un attaccante che evidentemente non si è dimostrato essere ciò che Thiago Motta vuole e chiede, è stato l'unico che il tecnico ha avuto a disposizione per tanti mesi? La gestione di Vlahovic, dalle scelte in campo di queste ultime settimane, che vanno al di là del giocare titolare o meno, a quelle della società in estate, hanno portato a questa situazione qui. Per il bene di chi? Né di Vlahovic né della Juventus, a livello sportivo e a livello economico. Pensare di ricavare la stessa somma per cui era stato ingaggiato nel 2021 era impossibile. Ma è stato fatto tutto per non svalutarlo eccessivamente?