Juventus, i due scenari per il futuro di Vlahovic

Fuori per infortunio, Dusanha assistito dalla tribuna alla vittoria dellacontro il, una gara in cui i bianconeri sono riusciti a segnare anche senza il loro centravanti titolare.A rompere il digiuno è stato Randal, mentre per il serbo l’ultima rete risale al 23 febbraio scorso, quando decise la sfida contro il Cagliari. Neppure il recente cambio in panchina, con l’arrivo di Igor, sembra aver cambiato il destino di: l’allenatore croato, pur avendo inizialmente mostrato fiducia nelle sue qualità, ha avuto pochi risultati concreti nel rilanciarlo.

Vlahovic, e adesso?

Le due strade per il futuro

A partire dalla prossima stagione, Dusan Vlahovic inizierà a guadagnare circa 12 milioni di euro lordi all'anno, una cifra stabilita dal contratto a salire firmato al momento del suo arrivo dalla Fiorentina. Nel frattempo, le politiche economiche della Juventus sono cambiate radicalmente, puntando sulla sostenibilità e su una gestione più oculata dei costi. In questo contesto, l’ingaggio del numero 9 risulta totalmente fuori scala, soprattutto in rapporto alle sue prestazioni: i gol latitano e il rendimento non è all’altezza delle aspettative.Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ancora ieri sera, confermano le sensazioni di queste settimane: non ci sono trattative in corso per un rinnovo, né segnali che facciano pensare a una permanenza a lungo termine.La Juventus e Vlahovic si trovano ora davanti a un bivio. La via preferita da entrambe le parti sembra essere la separazione estiva. Per il club significherebbe l’ultima occasione per monetizzare dalla cessione del giocatore, mentre per l’attaccante sarebbe una chance per rilanciare la propria carriera in un ambiente nuovo. Tuttavia, il pesante ingaggio e le recenti prestazioni deludenti rendono complicata la ricerca di una soluzione gradita a tutti.L’alternativa è meno auspicabile: un altro anno insieme, fino alla scadenza del contratto nel 2026. Questo scenario, però, rischia di portare la Juventus a perdere il giocatore a parametro zero, un’eventualità che la società vuole a tutti i costi evitare. Per questo motivo, già in estate si cercherà un incastro che possa soddisfare entrambe le parti, magari con l’aiuto di qualche grande club disposto a scommettere sul rilancio di Vlahovic.