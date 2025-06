Juventus, il rischio Vlahovic e le ultime sul futuro

Vlahovic e la Juventus: un rapporto da definire

L’heatmap di Dusan Vlahovic contro ilracconta più di tante parole: un punto rosso esattamente al centro del campo, simbolo delle difficoltà della Juventus a risalire il campo e, soprattutto, delle incertezze tattiche che avvolgono l’attaccante serbo. Una prestazione opaca, nonostante il gol nel finale che ha fissato il punteggio sul 5-2. Una rete che, paradossalmente, non basta a riscattare una prova sottotono.Il confronto con Erling Haaland, spesso presentato come un duello tra giovani bomber europei, oggi appare impietoso. Se il norvegese continua a dominare la scena, Vlahovic sembra invece perso tra le pieghe di un progetto tecnico che lo ha visto progressivamente scivolare ai margini. I momenti di nervosismo in campo, come il battibecco con Kenan Yildiz, sono segnali che confermano un’insofferenza crescente.

Futuro incerto tra mercato e contratto

Ipotesi permanenza fino al 2026

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è tutt’altro che definito. Le voci di mercato non mancano, ma le offerte concrete scarseggiano. La Turchia e l’Arabia Saudita lo corteggiano, ma il serbo non sembra interessato a queste destinazioni. I top club europei restano alla finestra, frenati dall’alto ingaggio e dal rendimento altalenante.In questo contesto, prende sempre più corpo l’idea che Vlahovic possa restare alla Juventus almeno per un’altra stagione, andando verso la naturale scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2026. Una sorta di "anno di riflessione", per rilanciarsi e magari guadagnarsi una nuova occasione nei grandi palcoscenici europei.Per ora, la strada di Vlahovic resta incerta, sospesa tra aspettative disattese e possibili rilanci. Ma una cosa è chiara: il suo futuro sarà uno dei dossier caldi dell’estate juventina.