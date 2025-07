Tutti gli scenari per Vlahovic: la Juve studia il piano migliore

Lo specchio (negativo) di un arrivo importante come quello disi trova sempre alla Continassa e indossa la maglia bianconera. E non è certo un mistero che si tratti di. L'entusiasmo per l'arrivo del nuovo attaccante va di pari passo con la frustrazione per l'incertezza e le complicazioni dell'uscita di DV9. Tutto - o quasi - è scoppiato soprattutto in questa stagione, che doveva essere un vero e proprio spartiacque.Il serbo non lo ha saputo dominare come ci si aspettava, rimanendo più volte ingabbiato nella sua stessa rabbia e mancanza di controllo in tante situazioni. Il risultato è una telenovela che rischia di occupare l'intera estate bianconera, anche se(e in futuro il nuovo dt Modesto) spera di non doverla prolungare fino alla fine del mercato , con lo spettro di dover andare oltre.

La cessione: dove può andare Vlahovic?

Le soluzioni interne: intesa o risoluzione?

Sul tavolo ci sono tante opzioni, sia per la cessione sia per trovare una soluzione interna, ma nessuna di queste sembra raggiungibile facilmente.Non sono mancate offerte per Vlahovic, nonostante il nodo ingaggio che ha spesso respinto diversi interessi. Si era fatto avanti ildi Mourinho, che aveva offertoalla Juventus e una cifra leggermente più bassa di stipendio, ma non solo: il serbo piace anche a diversi club in Arabia Saudita,ma non c'è una pista concreta al momento.Il motivo?, che vuole rimanere alla Juve fino alla scadenza del contratto, cioè il 30 giugno 2026. L'interesse del, di cui si è parlato soprattutto nelle scorse settimane, non è da escludere, infatti ad Allegri piace DV9: il problema dello stipendio, però, in questo caso diventerebbe ancora più grande e quindi i rossoneri difficilmente potrebbero puntare solo su di lui.La Juventus potrebbe inoltre andare incontro: nell'estate scorsa l'esterno si allenava a parte e mai con il gruppo, dato che Thiago Motta aveva messo subito in chiaro che non avrebbe fatto parte del progetto. Anche per Vlahovic questo scenario è possibile, dato che anche Tudor ha mostrato di voler puntare su Kolo Muani , una visione condivisa con la dirigenza.Gli incontri con l'entourage di DV9 potranno fornire ulteriori risposte, ma la sensazione è che non si stia tracciando una strada semplice, anzi. C'è anche l'opzione del, ma si tratta di uno scenario che rimanderebbe il problema al futuro, dato che non sarebbe una soluzione definitiva.Lo scenario estremo si chiama risoluzione, ma è estremo per più di una ragione: così la Juventus non alleggerirebbe il suo peso sul bilancio, a meno che non si trovi un'intesa. Come anticipato, però, il percorso (non) cominciato in questi giorni sembra portare a tutte le strade tranne che a quella dell'accordo. La telenovela Vlahovic può svilupparsi in tanti modi, dunque è probabile che ci siano





