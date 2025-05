Gazzetta – Mourinho chiama Vlahovic e lui ci pensa. L’assist del compagno di nazionale e il precedente Osimhen

AFP via Getty Images

Un’assenza pesante e rumorosa. Dusan Vlahovic non sarà a disposizione per la sfida contro il, come annunciato da Igor Tudor in conferenza stampa. Una decisione maturata dopo un confronto tra il centravanti serbo, lo staff medico della Juventus e lo stesso allenatore croato. Eppure, il giocatore si era regolarmente allenato con il gruppo il giorno precedente, lasciando pensare a un suo impiego almeno parziale al Dall’Ara. Il forfait, invece, sembra l’ennesima istantanea di una stagione deludente, sia sul piano personale che collettivo, e che potrebbe chiudersi con l’addio a Torino.

Vlahovic-Fenerbahce: la situazione

Il precedente Osimhen

Sul futuro di Vlahovic arrivano aggiornamenti significativi da Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport. L’interesse più concreto per l’attaccante ex Fiorentina arriva dalla Turchia, in particolare dal Fenerbahce. Alla base del tentativo di convincerlo c’è José Mourinho, che avrebbe indicato Vlahovic come prima richiesta in vista della prossima stagione. A fare da intermediario ci sarebbe Dusan Tadic, compagno di nazionale del bianconero, che starebbe spingendo per il trasferimento.Il club turco sarebbe pronto a offrire un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione, una proposta economicamente molto allettante. Vlahovic ci sta seriamente pensando, mentre la Juventus attende sviluppi: il club bianconero potrebbe essere disposto a cederlo di fronte a un’offerta adeguata, soprattutto in un'estate che si preannuncia di grande cambiamento.Resta però un nodo importante da sciogliere: la caratura del campionato turco, che non convince del tutto il numero 9. Tuttavia, c’è un precedente recente che potrebbe fargli cambiare idea. Victor Osimhen, dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli e aver vissuto un rapporto complicato con l’ambiente partenopeo, ha accettato il trasferimento in prestito al Galatasaray. In Turchia, il nigeriano ha ritrovato entusiasmo e gol, riaccendendo l’interesse di diversi top club europei, tra cui proprio la Juventus.La Süper Lig potrebbe dunque rappresentare un trampolino di rilancio anche per Vlahovic, che riflette sul da farsi.