Vlahovic espulso, quante partite salterà?

Dusan Vlahovic è stato espulso nel finale di Juventus-Genoa per proteste dopo un fallo fischiato per un contatto con Martinez. L'arbitro Giua non ha gradito le lamentele plateali del serbo e l'ha ammonito, prima di tirare fuori il cartellino rosso quando Vlahovic ha insistito. Ecco, è arrivata l'espulsione diretta per Dusan (immagini Sky).Sicuramente Vlahovic non ci sarà per Lazio-Juventus, prossima gara dei bianconeri. Se la squalifica sarà più di una giornata dipenderà da quello che il direttore di gara ha scritto nel referto arbitrale.