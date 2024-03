Una domenica da dimenticare per, che nel pareggio 0-0 della Juventus in casa contro il Genoa sbaglia un gol sottoporta e prende un'espulsione. Ma come è arrivata la decisione dell'arbitro Giua? L'attaccante serbo si è scontrato con il portiere avversario Martinez e l'arbitro gli ha fischiato fallo in attacco. Poi la protesta plateale del giocatore che l'arbitro non ha gradito e l'ammonizione. A quel punto Vlahovic ha insistito, prima l'applauso ironico diretto al direttore di gare e poi un "bravo, bravo" che ha convinto l'arbitro a tirare fuori il secondo cartellino giallo ed espellere Vlahovic.