Il Player of the Month della @SerieA di gennaio non può che essere Dusan Vlahovic! Vota ora @EASPORTSFC @EASPORTSFCIT #FC24 — JuventusFC (@juventusfc) February 1, 2024

Un riconoscimento speciale ma certamente meritato per l'attaccante serbo della Juventus Dusan. Dusan infatti è stato eletto miglior giocatore del mese di gennaio, riconoscimento di FC24 votato dai tifosi. I dati però lo premiano: ha messo a segno 6 reti in quattro gare disputate nel corso del primo mese del nuovo anno. Anno nuovo, il 2024, che certamente inizia nel migliore dei modi per il centravanti della Vecchia Signora che sta crescendo sempre più, senza mai scordare che è un classe 2000. Di seguito il post della Juve.