L'ufficialità della relazione lo scorso capodanno e ora tante occasioni da celebrare insieme, anche perché il ritorno della modella serba nella vita sentimentale dell’attaccante della Juve ha sicuramente ricaricato Dusan anche dal punto di vista delle prestazioni in campo. I due, qualche giorno fa, sono fuggiti a Parigi grazie al riposo concesso da mister Allegri, una breve fuga romantica a Parigi per festeggiare il compleanno della modella.Ma c'è una foto che ha colpito l'occhio dei tifosi juventini: nello scatto Vlahovic e Vanja sono abbracciati, con la Torre Eiffel sullo sfondo e spicca un prezioso anello alle dita di lei.In molti, sottolinea Tuttosport, si sono chiesti: regalo di compleanno e nozze in vista anche per Vlahovic? Non sarebbe il solo visto che nel 2024 ci sono già “prenotati” altri due matrimoni bianconeri, quello di Rugani e Michela Persico e tra Federico Chiesa e Lucia Bramani.