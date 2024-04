Nell'incontro traemergono due grandi ex: Dusan, con 98 presenze e 44 gol in Serie A, e Federico, che ha collezionato 137 partite e 26 reti nel campionato italiano. Dal momento in cui hanno lasciato la Fiorentina, entrambi non hanno mai contribuito a un gol contro la loro ex squadra in tutte le competizioni: il serbo non ha segnato né fornito assist in cinque sfide, mentre l'italiano ha avuto un rendimento simile in quattro incontri. Questa statistica evidenzia una sorta di "mancanza di fortuna" per entrambi gli ex viola quando si scontrano con la loro ex squadra.