Nel 2024, in Serie A, Dusanspicca come l'unico giocatore ad aver segnato in doppia cifra, contando 10 reti in sole 12 presenze. Il talentuoso classe 2000 non ha ancora affrontato il Milan all'Allianz Stadium in campionato. Tuttavia, con la maglia della Fiorentina, ha dimostrato la sua abilità contro i rossoneri al "Franchi", registrando quattro contributi in altrettante sfide in Serie A: due gol e due assist. Questi numeri riflettono la sua capacità di essere decisivo contro avversari di prestigio, rendendolo una minaccia costante per le difese avversarie.