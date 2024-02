Lasta preparando tra le mura amiche del JTC della Continassa la gara di domenica alle 12.30 contro il Frosinone in programma all'Allianz Stadium. Bianconeri consapevoli che nella giornata seguente sono attesi dalla trasferta del Diego Armando Maradona di Napoli per la gara contro i partenopei. Tra le fila della squadra di Massimiliano Allegri c'è chi rischia di non esserci, si tratterebbe di Dusan. Il centravanti serbo infatti è diffidato e qualora venisse ammonito contro i ciociari sarebbe costretto a guardare dalla tribuna la gara contro il Napoli. Ammonizione che costerebbe carissima a Dusan.