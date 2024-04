Lascenderà in campo questa sera in Sardegna contro il Cagliari, calcio d'inizio alle ore 20.45. Chi però sembra essere in crisi di gol è Dusan. Da quando non segna il centravanti serbo della Juventus? Da quasi due mesi in Serie A. La mancanza di gol dura precisamente dal 3-2 al Frosinone del 25 febbraio, quando Vlahovic mise a segno una doppietta. Da quel momento non è andato più in gol in Serie A, ma solo in Coppa Italia contro la Lazio allo Stadium.