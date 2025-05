Un anno fa Vlahovic regalava la Coppa Italia alla Juve: ora si prepara all'ultima in casa?

Getty Images

la Juventus conquista la sua quindicesima Coppa Italia e il suo ultimo trofeo sotto la gestione di Allegri (che diventerà l'ultimo vinto dal club bianconero). Bastava un goal didopo appena 3 minuti per piegare l'Atalanta, in una serata che aveva il sapore di tanti addii, da quello di Allegri ad Alex Sandro, così come per quasi 10 giocatori.Un anno dopo la Juventus ha mutato forma ben più di una volta, cambiando in modo radicale rispetto a quella squadra che era uscita vincitrice dallo stadio Olimpico. A partire proprio dall'uomo in copertina di quella serata: DV9 aveva trovato una delle reti più pesanti dal suo arrivo in bianconero, e se per qualcuno la Coppa Italia lasciava la, per lui era il gradino verso la consapevolezza della

Vlahovic e la rete che consegna la Coppa Italia

Quale futuro?

Eppure a distanza di un anno esatto il vento ha soffiato anche e soprattutto nella sua direzione, cambiando (e non poco) i binari di Vlahovic e della Juventus: i due potrebbero salutarsi con molta probabilità a fine stagione, e dunque la gara all'Allianz StadiumNella scorsa stagione Vlahovic giocava in coppia con Milik in un attacco che avrebbe fatto tanta fatica nella seconda parte dell'anno, come tutta la squadra. Eppure tra campionato e Coppa Italia il serbo, quattro in più dell'attuale stagione in corso (con una competizione in meno). DV9 era consapevole che il peso dell'attacco sarebbe gravato inevitabilmente sulle sue spalle, ma non come una frana.La rete che aveva regalato la Coppa Italia alla Juventus sembra così lontana, perché quelle immagini fotografano una squadra che non c'è più sotto tanti aspetti.. L'ultima con Allegri e le aspettative del progetto Motta, crollate proprio sotto la forza di quelle stesse aspettative : il sorriso dell'Olimpico sembra un ricordo sbiadito.Proprio questi scenari portano al 15 maggio 2025: oggi l'attaccante sembra sempre più lontano dalla Torino bianconera. La sua stagione è stata tra le più travagliate, dal rapporto con Thiago Motta alla fatica a conquistare i tifosi, con il filo rosso di une incapace di mantenere quello stesso peso che sapeva di dover portare.potrebbe essere l'ultima partita in casa per Vlahovic, che con un ingaggio da 12 milioni netti a stagione è ben lontano dal piano di risanamento economico cominciato nella società bianconera. Ma non è solo questo.





