Dusan Vlahovic, le ultime

Allenamento Juve, il report ufficiale

Gran parte del gruppo bianconero é sparsa in giro per il mondo impegnata a rappresentare il proprio paese con la maglia della Nazionale. Chi é rimasto a Torino, invece, lavora alla Continassa sotto la guida di Massimiliano Allegri Lavoro differenziato per Dusanche non é stato convocato dalla Serbia per una dorsalgia. Proseguono con il loro percorso di recupero ancheDa Juventus.com:La Juventus si è ritrovata oggi – mercoledì 20 marzo 2024 – al Training Center per un allenamento pomeridiano dopo i due giorni di riposo concessi dopo la sfida dell'Allianz Stadium di domenica contro il Genoa.Il gruppo – senza i tredici bianconeri convocati in Nazionale, ma arricchito numericamente dalla presenza dei giocatori della Next Gen non impegnati con le rispettive Selezioni – si è focalizzato sul possesso palla, prima di terminare la sessione odierna con una partitella.Per domani l'appuntamento è fissato per il mattino.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.