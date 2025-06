Juventus, Vlahovic e Comolli alla Continassa: incontro già nelle prossime ore?

AFP or licensors

Il futuro diè tutto da scrivere. L'attaccante serbo ha vissuto una stagione altalenante, passando da essere l'unico riferimento per il reparto offensivo alle panchine con, per poi tornare ancora una volta centrale. Il filo rosso della sua annata, però, è stato il suo carattere spesso impulsivo, nel bene e nel male con i bianconeri.Il contratto del serbo scade il 30 giugno del 2026, ma l'ingaggio resta uno scoglio tutt'altro che indifferente per la Juve:, cioè la cifra che guadagnerebbe nella prossima stagione, vanno in una direzione totalmente opposta dalla volontà della società.

Vlahovic e Comolli alla Continassa: la situazione

Il direttore generale della Juventus Damien Comolli aveva già annunciato di dover parlare con l'ex Fiorentina proprio per definire il suo futuro: "Voglio parlargli per sapere cosa ha in mente. Lui è un top player, qualcosa non ha funzionato, mi rendo conto non sia abbastanza, non so di chi siano le colpe. Devo parlare con il giocatore e capire, non c'è dubbio che sia un top player. Bisogna capire quali sono le sue intenzioni" aveva dichiarato in conferenza stampa.Alcune svolte sul futuro di Vlahovic, però, potrebbero arrivare già oggi dalla Continassa.Nella giornata di oggi Igor Tudor rinnoverà ufficialmente con la Juventus, ma non solo. Proprio in queste ore sono arrivati alla Continassa. L'attaccante serbo è rientrato, e oggi sosterrà il primo allenamento nonostante la squadra abbia un giorno di riposo.Al centro di allenamento bianconero è arrivato anche il dg Comolli:





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui