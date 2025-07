Tuttosport - Vlahovic, è braccio di ferro con la Juve: ora tocca a Comolli

Getty Images

La Juventus è tornata nelle scorse ore dall'esperienza statunitense del Mondiale per Club. Nella notte italiana in cui si è conclusa la competizione, i bianconeri hanno accelerato in modo decisivo per, chiudendo definitivamente la trattativa: il canadese è atteso domani a Torino per le visite mediche. Il lavoro sul mercato, dunque, è appena cominciato: la Juve deve lavorare su diversi fronti, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. C'è ancora forte interesse per Victor Osimhen , tornato tra gli obiettivi primari per i bianconeri, ma c'è soprattutto il nododa risolvere.

Juventus, la posizione su Vlahovic e gli scenari

Come raccontato da Tuttosport, il serbo continua a fare muro sul suo futuro, e insieme a lui l'agente Darko Ristic: al momento la sua posizione è totalmente opposta a quella del club,Vlahovic ha già rifiutato un'offerta del, importante dal punto di vista economico anche a livello di ingaggio. Il motivo? Il serbo non considerava il campionato turco come la giusta soluzione per il suo futuro, dunque una ricca offerta non significa per forza aver trovato la soluzione per lui.Nel frattempo, però, DV9 fa muro e ha ribadito la volontà di rimanere fino alla scadenza del contratto,. Nella giornata di ieri l'attaccante ha pubblicato anche due stories sul proprio profilo Instagram, in cui veniva semplicemente riportato il numero 9, simbolo che racconta - anche se non del tutto -La Juventus ha già messo in chiaro da diversi mesi di non potersi permettere un ingaggio. I bianconeri conteranno sull'intervento di Damien Comolli, che aveva già annunciato di dover parlare con Vlahovic.Il dg dovrà lavorare verso la migliore soluzione, mentre sul tavolo ci sono anche le operazioni con Kolo Muani e Osimhen:tra la Juve e il serbo si sta intensificando, e nelle prossime settimane potrebbero esserci novità.





