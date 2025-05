Juventus, Vlahovic è tornato: il piano di Tudor per Bologna-Juventus

AFP or licensors

Bologna-Juve, le idee di Tudor

Buone notizie per la Juventus a pochi giorni dalla sfida cruciale contro il: Dusan Vlahovic ha smaltito completamente il problema muscolare che lo aveva costretto ai box negli ultimi giorni. Il centravanti serbo, fermatosi per un sovraccarico alla coscia destra, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo questa mattina. Un segnale importante in vista del match di lunedì al Dall’Ara, fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League.Tuttavia, nonostante il rientro, appare difficile che Vlahovic possa partire titolare contro i felsinei. Siamo ormai all’antivigilia della partita, e dopo aver svolto solo ieri un allenamento parziale, il serbo ha lavorato oggi con il gruppo in vista della rifinitura di domani. Igor Tudor nutre grande fiducia in lui, ma la gestione prudente delle sue condizioni potrebbe portare a un impiego a gara in corso.

In attacco, dunque, dovrebbe essere Randal Kolo Muani a guidare l’offensiva bianconera. Il francese ha segnato nell’ultima gara contro il Monza e sembra in buona condizione fisica. Alle sue spalle agirà Nico Gonzalez, mentre a completare il tridente potrebbe esserci Francisco Conceição, anche lui rientrato in gruppo oggi. Il portoghese prenderà il posto di Kenan Yildiz, squalificato.La Juventus, in piena lotta per un posto tra le prime quattro, cerca risposte importanti dal proprio reparto offensivo. Il recupero di Vlahovic rappresenta una risorsa fondamentale, ma sarà il campo a dire se potrà incidere fin da subito. Intanto, Tudor si prepara a una delle sfide più delicate della sua gestione.