Juventus, Vlahovic blocca Kolo Muani: cosa succede

Francisco Conceicao e Randal Kolo Muani hanno vissuto il Mondiale per Club con la speranza di convincere la Juventus a puntare su di loro anche per il futuro. Per Conceicao la strada sembra ormai tracciata: il portoghese resterà a Torino, dove ha conquistato la fiducia di Tudor e della dirigenza bianconera. Diversa la situazione di Kolo Muani, ancora sospesa e senza certezze.Il futuro dell’attaccante francese, infatti, è legato a doppio filo a quello di Dusan Vlahovic. La Juventus ha accelerato per Jonathan David ma ora deve attendere sviluppi sul serbo. Senza l’uscita di Vlahovic, il club non vuole impegnarsi economicamente alle condizioni del PSG, che chiede la cessione definitiva di Kolo Muani o almeno un prestito con obbligo di riscatto.

L’operazione è dunque bloccata e la Juventus aspetta, consapevole che anche il Chelsea si sta muovendo e potrebbe bruciare la concorrenza. Se Vlahovic dovesse partire, la Juve sarebbe pronta a rilanciare per il francese. In alternativa, tutto dipenderà dalla volontà del PSG di aprire a formule più vantaggiose. Per ora, Conceicao sorride. Kolo Muani resta in stand-by.