Le parole di Allegri e le voci arabe: Juventus, cosa succede con Vlahovic

Le sirene arabe e turche: offerte importanti, ma rifiutate

Un nodo sempre più intricato e difficile da sciogliere: la situazione di Dušan Vlahovic alla Juventus continua a essere oggetto di riflessione e preoccupazione in casa bianconera. L’attaccante serbo, che percepisce un ingaggio da circada questa stagione, rappresenta un peso a bilancio stimato intorno ai 40 milioni di euro. Troppo, soprattutto alla luce di un rendimento in campo giudicato al di sotto delle aspettative.Nelle ultime settimane, si sono intensificati i contatti con club dell’area araba e turca. In particolare, l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha manifestato un concreto interesse per Vlahovic, arrivando a presentare un’offerta molto vicina all’attuale ingaggio percepito dal giocatore a Torino. Tuttavia, queste proposte sono state finora tutte rifiutate dal giocatore, che non ha intenzione di trasferirsi in campionati considerati minori, almeno per ora.

Ambizioni europee: il Milan alla finestra

Un gioco di incastri ancora da definire

Resta l’ipotesi permanenza a Torino

Il problema principale è che, in Europa, le offerte latitano. Tra le poche squadre realmente interessate, si è fatto avanti il Milan, ora allenato da Massimiliano Allegri, ex tecnico proprio di Vlahovic alla Juventus. Durante la conferenza stampa di presentazione, Allegri ha speso parole importanti per il serbo, definendolo un “ragazzo straordinario”. Un chiaro messaggio, forse una prima apertura verso un possibile affare.Il Milan osserva con attenzione, ma per portare Vlahovic a Milano serviranno sacrifici economici da entrambe le parti. La Juventus punta a liberarsi di un ingaggio pesante, mentre i rossoneri non possono permettersi cifre fuori mercato. Si profila quindi un gioco di incastri complicato, che difficilmente si risolverà a breve.Nonostante tutto, non è da escludere che Vlahovic possa restare alla Juventus per onorare l’ultimo anno di contratto alle stesse cifre. Una soluzione che i bianconeri preferirebbero evitare, ma che, in mancanza di alternative concrete, potrebbe diventare lo scenario più realistico.