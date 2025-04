Juventus, Vlahovic a DAZN: 'Mi sono sempre sentito importante. Dobbiamo ritrovare il fuoco che abbiamo perso'

AFP or licensors

Vlahovic prima di Roma-Juventus: le parole

Dusanha parlato ai microfoni di DAZN prima di Roma-Juventus. L'attaccante serbo partirà titolare contro i giallorossi per la seconda partita consecutiva. Di seguito le sue dichiarazioni."In realtà mi sono sempre sentito importante, poi non ho giocato per tanto tempo ma sono scelte del mister, ho lavorato al massimo sempre"."Per una punta è più facile avere qualcuno intorno, io mi metto sempre a disposizione e cerco di fare quello che mi si chiede a me".

"Non lo so, vediamo, importante è vincere le partite, lasciare l'anima in campo, dobbiamo ritrovare quel fuoco che abbiamo perso ma adesso andiamo partita per partita, dobbiamo fare bene da qui alla fine".