Juventus, la quarta vittoria consecutiva porta consapevolezza. E il merito dello 'scatto' mentale è tutto di Thiago

Le scelte vincenti di Thiago Motta

. Per i ragazzi, un gruppo molto giovane alla perenne ricerca di certezze e punti di riferimento, ma anche per, finito più volte nell'occhio del ciclone tra gli alti e bassi della prima fase di stagione. Sì, perché il successo bianconero di questa sera contro l'può essere attribuibile in buona parte proprio al tecnico italo-brasiliano, che abbiamo giustamente criticato quando era il caso di farlo, ma che oggi merita una menzione d'onore.

Innanzitutto per una scelta "forte" relativa all'undici titolare: quella di, rilanciato dal primo minuto dopo un periodo da riserva di lusso, che ha guadagnato spazio grazie anche alla buona prestazione messa in campo in settimana contro il PSV Eindhoven. E poi, l'impronta di Thiago Motta si è vista ancora di più nel, dopo un primo tempo comunque giocato su un buon livello ma con un pizzico di paura di troppo, che non ha consentito di spaventare davvero gli avversari.. Con Thiago Motta che ha saputo toccare i tasti giusti nei "suoi" ragazzi spingendoli alla conquista di una vittoria che evidentemente riteneva alla portata, forse anche ricordando loro che qualcosa adesso è cambiato. Quella ottenuta contro l'Inter, infatti, è laper la Juve dopo quelle contro Empoli, Como e PSV Eindhoven, tutte sudate ma meritate.È da qui, dunque, che si deve davvero (ri)partire. Da questo Thiago, da questa forza, pure da un pizzico di sana incoscienza, quella che a un certo punto ti sveglia con la "botta" rigenerante di una doccia gelata e ti fa capire che sì, puoi pure essere in grado di battere i campioni d'Italia.