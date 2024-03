. La Juve riabbraccia Dusan, al rientro domenica dopo la squalifica che gli ha fatto saltare l'Atalanta, e migliore notizia non può esserci per dare un calcio definitivo alla crisi. Apre così il Corriere dello Sport, che prosegue: "Max Allegri si aggrappa al bomber serbo per rivitalizzare il gruppo e archiviare l'ultimo mese e mezzo avaro di risultati e sorrisi. La sfi da è doppia: la Signora ha l'obbligo di rimettersi in marcia dopo aver mantenuto, da fine gennaio ad oggi, un ritmo da retrocessione che stona con il trend stagionale – sei punti in sette partite – e poi c'è Vlahovic che cerca il rilancio personale dopo la notte buia di Napoli. Con lui ci siamo lasciati infatti due settimane fa al “Maradona”, non certo una trasferta da ricordare per Dusan. Tre occasioni nitide nel primo tempo, una nella ripresa. Fatturato: zero gol e una rabbia grande così per le chance sprecate, che hanno contribuito alla sconfitta. Quella stessa sera, il serbo ha fatto mea culpa, presentandosi davanti alle telecamere per spiegare tutta la frustrazione e assumersi le responsabilità". E ora mira a tornare decisivo, ma in positivo.