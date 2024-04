Un Toniin grande spolvero quello visto questa sera all'Allianz Arena, nella semifinale di andata ditraterminata 2 a 2. Il centrocampista tedesco ha letteralmente illuminato il match con giocate da campione a ripetizione, a partire da un passaggio filtrante in verticale con cui ha confezionato un perfetto assist per l'attaccante brasiliano Vinicius Junior, che ha sbloccato il match al 24'. Il tedesco era un'idea di mercato per la, alla ricerca di rinforzi di qualità per il centrocampo, ma nelle scorse settimane ha annunciato di voler rinnovare il contratto in scadenza con i blancos almeno per un'altra stagione.