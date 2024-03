JUVE, BARBIERI IN GOL IN COMO-PISA

Dal sito ufficiale della Juventus.Nuova puntata della rubricache arriva a ridosso della prima pausa nazionali di questo 2024, dedicata a Tommaso- terzino destro bianconero in prestito alche ha trovato la via del gol nel weekend appena trascorso nel match valido per la 30^ giornata di Serie B, giocato dalla squadra toscana in trasferta a Como.Il terzino del Pisa, già attivo e pericoloso in fase offensiva nel primo tempo con un diagonale destro che esce di poco a lato della porta del Como, trova la via del gol a inizio ripresa - arrivando in area con il giusto tempo di inserimento e sfruttando al meglio un’ottima azione sulla sinistra. Il suo tiro in spaccata che anticipa il difensore avversario viene respinto inizialmente dal portiere Semper, ma grazie alle telecamere poste sulla linea di porta è chiaro che il pallone sia entrato.La sua è la rete che permette al Pisa di accorciare momentaneamente le distanze - in una partita poi persa 3-1 dalla squadra toscana - ma anche la conferma del suo ottimo rendimento in una stagione in cui ha raccolto 24 presenze in Serie B, giocando oltre 1.500 minuti e segnando anche tre gol, ritagliandosi un ruolo importante nella squadra guidata da Alberto Aquilani.