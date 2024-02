La, sul proprio sito ufficiale, dedica spazio a Matias, ancora una volta a segno con ilnella combattuta gara del fine settimana contro il Milan, persa nei minuti di recupero dai ragazzi di Eusebio Di Francesco. L’esterno argentino dal dischetto nel primo tempo ha trovato la: è il primo nella storia del club ciociaro a raggiungere la doppia cifra in Serie A, uno dei tanti record collezionati dal classe 2003 in questi mesi in cui sta mostrando anche grande continuità di rendimento.Soulé - ricorda la Juventus - è a quotacon il Frosinone, sempre titolare dallo scorso settembre e riferimento di un gruppo che anche contro il Milan ha dimostrato di poter affrontare a viso aperto ogni genere di avversario.