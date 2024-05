Teunnon si ferma più. Con quello di ieri sera contro la Salernitana sono saliti a 12 i gol stagionali del centrocampista con la maglia dell', un numero importante che aiuta ancora di più a capire perché lasia tanto interessata a lui in vista del mercato estivo. L'olandese, peraltro, ha eguagliato il record di un grande connazionale come Ruud: anche l'ex Milan, nella stagione 1994-1995 in cui aveva indossato pure la maglia della Sampdoria, era arrivato a quota 12 reti, mentre dopo di lui non ci era riuscito nessun altro Orange.