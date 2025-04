Juventus, visto Højlund? Goal decisivo contro il Bournemouth di Huijsen

Getty Images

Hojlund-Juventus, la situazione

La stagione di Hojlund

Presenze: 46

Minuti: 2.811

Goal: 9

Assist: 4

in goal con il. L'attaccante ex Atalanta, finito di recente al centro delle critiche per la sua scarsa vena realizzativa, ha salvato la sua squadra da una sconfitta esterna contro il Bournemouth di Dean Huijsen, che sarebbe stata decisamente pesante per la classifica, segnando un goal al 96', dunque pochissimi istanti prima del fischio finale del match che era fermo sull'1-0 dal 23'.Il danese classe 2003 è finito nel mirino dellain vista della prossima stagione, come eventuale sostituto di Dusan Vlahovic: giovane, con margini di crescita e potenzialmente disponibile a condizioni favorevoli in caso di rottura con i Red Devils, il suo profilo potrebbe diventare sempre più appetibile nei mesi estivi. Per questo motivo la Juventus continuerà a monitorarlo da vicino, in attesa di capire se ci saranno i margini per impostare una vera e propria trattativa con lo United.