Albertnon si ferma più. Il giocatore del, obiettivo di mercato dellama anche di altre big tra cui l', è andato a segno anche nel match di ieri contro il, poi terminato 1-1: suo il gol che ha sbloccato la gara, arrivato dal dischetto del rigore al 30' prima del pareggio ospite al 36' con Reinier. L'islandese continua a mostrarsi in grande forma, con tanto di quattro reti in due partite nei Playoff europei con la Nazionale. E il prezzo del suo cartellino, non per niente, potrebbe ora schizzare alle stelle, con il rischio per i bianconeri di vedersi tagliati fuori dalla corsa fin da ora.