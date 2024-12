Da quanto non vince la Juventus in Serie A?

La Juventus punta dichiaratamente a vincere sul campo del Monza, fanalino di coda della Serie A, per ritrovare un appuntamento con la vittoria che manca ormai da troppo tempo. La squadra di Thiago Motta, ancora imbattuta in Serie A, è reduce da una deludente striscia di quattro pareggi consecutivi maturati contro Milan, Lecce, Bologna e Fiorentina.La vittoria in Serie A, alla Juventus, manca dal Derby della Mole vinto per 2-0 contro il Torino grazie ai goal di Weah e Yildiz. Era il 9 novembre e da quel momento sono passati 43 giorni - di fatto un mese e mezzo - dall'ultimo acuto a tinte bianconere in campionato.