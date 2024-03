Italiano Juve, la situazione

Vincenzo si prepara a concludere gli ultimi mesi al timone della, annunciando la sua partenza dalla panchina viola al termine della stagione. La decisione, come riferisce Sportitalia, è stata presa congiuntamente da entrambe le parti e non sarà influenzata dai risultati sportivi. Questo significativo addio sottolinea un periodo di transizione per il club viola, indipendentemente dall'andamento delle partite. La collaborazione di Italiano con la Fiorentina giunge al termine in un clima di reciproco accordo, mentre la squadra si prepara ad affrontare una nuova fase sotto la guida di un nuovo allenatore, dal prossimo anno. Più volte, in passato, il nome di Vincenzo è stato accostato alla, nel caso di un eventuale addio di Massimiliano. Il profilo del tecnico che lascerà la Fiorentina, però, non convince pienamente la dirigenza bianconera. Può essere un'opzione da monitorare, ma Prima, naturalmente, ci sarà da sciogliere il nodo legato al futuro di Massimiliano In conferenza stampa, il tecnico livornese ha ribadito: "Il Mondiale per Club è uno stimolo per restare? Credo che sia frutto del lavoro fatto dal club in questi anni. Restare? Ho un anno di contratto, sono molto sereno. Siamo e dobbiamo essere concentrati sugli obiettivi di quest'anno". Ad oggi, però, in assenza di trattative per il rinnovo di contratto, Come dicevamo, i nomi in pole per sostituire Massimiliano sarebbero eventualmente altri, rispetto a Vincenzo. Al primo posto nella lista dei desideri c'è e resiste Thiago Motta. Ma attenzione anche a Raffaele. Più distante, invece, Antonio