di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

E lo psicodramma è servito. E i fischi piovono copiosi. E la Juve si è ancora arresa davanti a una Cenerentola, con la testa bassa e le lacrime agli occhi: a Torino è tutto incredibile e incredibilmente vero, ha vinto il Villarreal per 3-0 in una sfida a tratti dominata dai bianconeri, a tratti abbandonata a un destino francamente evitabile.



La Juve esce per il terzo anno consecutivo dalla Champions League all'altezza degli ottavi, per la terza volta di fila contro una squadra largamente alla portata. E' forse la sconfitta più bruciante, più cocente, più faticosa da digerire degli ultimi 10 anni: non ci sono applausi, c'è solo la delusione di una notte da psicodramma vero. Ancora una volta, la Champions League è un tesoro troppo lontano.



Guarda le pagelle nella gallery dedicata.