Juventus, ora subito la Champions: il programma della vigilia

Lanon può distrarsi, di certo non può più crogiolarsi nella soddisfazione per la bella vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter . All'orizzonte, infatti, c'è già un'altra sfida importantissima, quella in trasferta sul campo delvalida per il ritorno dei Playoff di Champions League, in cui si ripartirà dal 2-1 dell'andata. La preparazione è cominciata questa mattina, con l'allenamento alla Continassa che ha coinciso con una seduta di scarico per chi ha giocato ieri sera e con un lavoro fisico con conclusioni in porta e possesso del pallone per tutti gli altri bianconeri.

Il programma della vigilia di PSV-Juventus

. Il programma della Juventus per la giornata di martedì 18 febbraio prevede l'allenamento dalle 11.45 presso il JTC con i primi 15 minuti aperti come di consueto ai media; a seguire la partenza per l'Olanda, dove alle 17.55 è in programma il walk-around della squadra presso il Philips Stadion di Eindhoven. Alle 18.15, poi, ci sarà la conferenza stampa con Thiago Motta e un giocatore, che di fatto concluderà gli impegni ufficiali. Gli avversari, invece, incontreranno giornalisti ed emittenti televisive alle 11.30, presso lo stesso Philips Stadion, per poi concentrarsi sulla rifinitura a partire dalle 15.00 presso il PSV Campus De Herdgang.