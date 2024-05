A Roma lasi sta preparando alla finale di Coppa Italia di questa sera, nel frattempo però tramite i propri canali social ci sono dei dettagli che passeggiando per la capitale non sono passati inosservati. Tra questi c'è proprio ildi un tifoso che occupa tutta la gamba, si possono osservare volti come quello di Alessandro Del Piero o quello di David Trezeguet e Gigi Buffon. La Juventus ha filmato il tifoso pubblicandolo sui propri profili ufficiali. Di seguito il video: