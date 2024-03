Splende il sole su Vinovo e Weston McKennie si definisce "Robocop", probabilmente per il tutore alla spalla che lo aiuta negli allenamenti quotidiani. Manca sempre meno alla sfida con il Genoa e i bianconeri proseguono il lavoro settimanale.



Come al solito la Juventus ha pubblicato il video che riassume la seduta di oggi, dove ad avere ampio spazio è stata la fase offensiva, con la compartecipazione degli attaccanti e il lavoro del singolo reparto.

Dall'allenamento di oggi della Juventus: le ultime notizie

Si è rivisto Adrien Rabiot in gruppo e si è rivisto anche Mattia Perin, protagonista proprio del video con due super parate. Protagonista lo è stato anche Joseph Nonge, che ha ricevuto i complimenti di Magnanelli e gli insegnamenti di Allegri. "Qui vai di esterno oppure di interno sull'altro lato", gli spiega Max dopo un errore sotto porta.



Kean si è rivisto con gol e giocate, anche Yildiz è parso in ottima forma. Un aggancio che vedrete nel video è semplicemente strepitoso.