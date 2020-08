L’era di Sami Khedira e Gonzalo Higuain pare definitivamente tramontata, scrive La Gazzetta dello Sport. Per il tedesco - si legge sul quotidiano - è vicina una soluzione alla Matuidi mentre per ciò che riguarda Higuain la situazione è assai più complessa perché l'argentino pesa ancora per 18 milioni sul bilancio della Juventus e "regalare" il cartellino costerebbe caro alle casse del club. Le parole del padre Jorge, da questo punto di vista, spaventano i bianconeri: ​"La Juve non lo vuole più? È un'invenzione. È quasi impossibile che Gonzalo giochi nel River, non rinuncerà al suo contratto per andare liberamente in una qualsiasi altra squadra. Credo che terminerà il contratto lì e poi potrà tornare al River o giocare in qualsiasi altro posto".