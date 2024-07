Juventus, vice Vlahovic: resiste l'idea Raspadori

Per quanto riguarda il vice Vlahovic, i desideri bianconeri conducono dalle parti di Napoli: non è semplice la trattativa per portare Giacomo Raspadori a Torino, alla corte di Thiago Motta che lo stima, però la Juventus ha sempre un asso nella manica e si chiama Federico Chiesa, riferisce Tuttosport.Si tratta comunque di un’operazione che va cucinata a fuoco lento, da ultimi giorni di trattative o quasi, si legge. Raspadori corrisponde all’identikit di una punta versatile, non un classico 9, che possa svariare su tutto il fronte d’attacco e che sappia fare tante cose. Molto più centravanti tradizionale, per quanto dinamico, è Mateo Retegui, per il quale c’è concorrenza interna in Serie A, con la Juventus che, riporta TS, sembra mantenere il canale con il Genoa senza aff ondare il colpo, come una sorta di piano B