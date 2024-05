C'è una data che si lega al destino di Massimiliano Allegri: 17 maggio. Una giornata in cui per ben due volte è stato esonerato dalla Juventus. Era successo nel 2019 e risuccede nel 2024, 5 anni dopo. Il primo addio alla panchina bianconera era arrivato dopo cinque scudetti, quattro Coppa Italia, due Supercoppe e due finali di Champions League perse. Il giorno dopo l'allenatore si era presentato in conferenza stampa con l’allora presidente Andrea Agnelli per spiegare serenamente la decisione. Cinque anni dopo esatti, di serenità ce n'è ben poca in questo nuovo esonero. Anzi, l'addio è una brutta pagina che mette fine a un bel capitolo di storia fatta insieme. Sempre in un venerdì 17 maggio.