Juventus, vertice fissato con l'agente di Vlahovic: sarà immediato

Vertice tra la Juventus e l'agente di Vlahovic: ecco quando

Queste sono le ore e i giorni della possibile svolta per la Juventus e Dusan Vlahovic, o almeno per capire davvero che strada sarà tracciata. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, c'è in agenda un vertice fra Damien Comolli, nuovo plenipotenziario in casa Juventus, e Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, prima di iniziare il ritiro alla Continassa.Considerando che la squadra si ritroverà alla Continassa giovedì 24 luglio, l'incontro dovrebbe tenersi quindi entro i prossimi due giorni. Ma cosa ne uscirà dal vertice?

Vlahovic dovrà decidere da che parte stare, scrive il quotidiano, "se sposare il progetto Juve con rinnovato vigore oppure andare allo scontro, per arrivare a scadenza nell'estate del 2026, con il club che potrebbe offrire un prolungamento a cifre inferiori: non vorrebbe dire incedibilità, ma anche una facilità maggiore nel trovargli eventualmente un acquirente di spessore". Scenario però che sembra il meno probabile di tutti ormai. Rimangono in piedi le altre ipotesi, e quindi quella di una cessione con buonuscita della Juve ma anche quella di rimanere a Torino andando via a zero, situazione che ovviamente i bianconeri vogliono evitare per più motivi.