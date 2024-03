Juventus-Atalanta, Allegri può puntare su Miretti

E potrebbe essere la canzone colonna sonora che accompagna lae Adrienin direzione della prossima sfida di campionato contro l'Atalanta. Il centrocampista francese, oggi, non è sceso in campo con i compagni e ha lavorato a parte in palestra.Difficile dare una risposta oggi, ci sarà da monitorare le condizioni di Rabiot giorno per giorno, dare ascolto alle sensazioni che arrivano dal piede e da quel dito fratturato che continua a dare fastidio.Nel caso in cui Adriennon dovesse farcela, si scalda ai blocchi Fabio, pronto a prendere il posto di mezzala sinistra come fatto al Maradona contro il Napoli. E proprio in terra campana sono arrivati segnali positivi dal centrocampista classe 2003, nonostante non giocasse da diverso tempo. Un messaggio chiaro a tutto l'ambiente: nonostante le critiche, nonostante essere stato messo da parte, Miretti c'è e si può considerare una pedina affidabile di questa Juventus. Per questo,