Lasi prepara tra le mura amiche del JTC della Continassa a scendere in campo domani alle 18 contro l'Atalanta allo Stadium. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport ci sarebbe un ballottaggio sulla corsia di sinistra. A giocarsi una maglia da titolari Filip Kostic e Samuel Iling Junior. L'esterno serbo si era accomodato in panchina per la gara contro il Napoli del Diego Armando Maradona ed ora, stando a quanto filtra dalla Continassa, sarebbe pronto a riprendersi una maglia da titolare nella Juventus proprio contro l'Atalanta.