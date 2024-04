Lasi appresta a scendere in campo all'Allianz Stadium nella serata di martedì per la gara contro la Lazio valida come semifinale di andata di Coppa Italia. Calcio d'inizio alle ore 21, impianto bianconero quasi esaurito per supportare la squadra verso un obiettivo, l'unico rimasto in stagione. Chi tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri è Dusan. Il centravanti serbo ha scontato la giornata di squalifica rimediata nella gara contro il Genoa prima della sosta nazionali ed ora è pronto a ritornare in campo. Magari con una maglia da titolare.