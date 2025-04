Juventus, verso il Parma: 'nuovo' ruolo per McKennie? Tudor sta pensando a questo

AFP via Getty Images



Juventus, nuovo ruolo per McKennie?

Cosa cambia con il Parma?

Laanche oggi, nel giorno di Pasqua, si allenerà verso la sfida di domani sera alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini contro il. Giornata di rifinitura per il tecnico Igor Tudor che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione verso la sfida di domani sera che sarà fondamentale nella corsa alla prossima Champions League.Il tecnico croato della Juventus però potrebbe dover fare i conti con due assenze importanti, quella di Teun Koopmeiners e quella di Kenan Yildiz. Entrambi non al meglio, potrebbero rientrare nei convocati ma difficilmente li vedremo dal primo minuto. Per questo Tudor starebbe pensando di cambiare modulo. Rispetto al 3-4-2-1 visto in precedenza il tecnico non avendo i due trequartisti potrebbe optare per due punte, quindi schierando un 3-5-2.Per questo cambiano modulo, le due punte sarebbero obbligatoriamente Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, ma chi potrebbe cambiare ancora una volta ruolo è il duttile centrocampista texano Weston McKennie. Infatti Wes potrebbe essere schierato nei tre di centrocampo insieme a Manuel Locatelli e Khephren Thuram. Rispetto alle precedenti apparizioni in cui McKennie si era visto come esterno a destra ora potrebbe giocare quindi in posizione più accentrata. I dubbi di formazione però saranno sciolti nelle prossime ore.





