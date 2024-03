Lasi prepara a scendere in campo domani alle ore 12.30 contro il, gara in programma all'Allianz Stadium di Torino. Ci sono tre assenti certi però tra le fila di Massimiliano Allegri. Tre che non rientreranno nell'elenco dei convocati per la gara di domani. Si tratta di Charly Alcaraz, ancora alle prese con l'infortunio di natura muscolare. Oltre al centrocampista anche altri due nello stesso ruolo: gli squalificati Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Oggi alle 14 la conferenza stampa in cui Allegri presenterà la gara.