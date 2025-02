AFP or licensors



Juventus, come sostituire Renato Veiga

Renato Veiga non ci sarà per la sfida di campionato contro il Cagliari. L'infortunio rimediato ieri sera nella sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven lo terrà lontano dal campo per circa un mese. Quindi quale soluzione adotterà Thiago Motta verso la sfida della Unipol Domus Arena di Cagliari? Le idee sembrano chiare.Scelte abbastanza obbligate per il tecnico italo brasiliano. Sembra che si vada verso la conferma di Lloyd Kelly in mezzo alla difesa al fianco di Federico Gatti.